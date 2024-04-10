من يوقد أعلى "مشعال"؟.. أهازيج العيد تغزل أثواب الفرح في الباحة "صور"

ويشير محمد بن سعيد الغامدي، أحد الذين كانوا يمارسون هذه العادة، إلى التنافس الكبير بين القرى في إيقاد أعلى "مشعال" لتلك القرية؛ مفيدًا بأنهم كانوا يجمعون الأشجار سريعة الاشتعال من سفوح الجبال وبطون الأودية مثل العرفج والنيم والطلح والعرعر لأيام طويلة تتخطى الشهر في بعض السنوات، كما يحتفلون في أول أيام العيد بإقامة الفنون الشعبية.