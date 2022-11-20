البنك المركزي يُطلق البرنامج التأهيلي للإدارات المالية في قطاع التأمين

وأوضح البنك المركزي، أنه تم العمل على إعداد وتصميم البرنامج بأفضل الحلول التدريبية والتطويرية المتخصصة في مجال التأمين؛ لإكساب المشاركين المهارات والمعارف التي تدعم حصولهم على فرص وظيفية في الإدارات المالية في الشركات العاملة في قطاع التأمين، مبينًا أن البرنامج سيستمر مدة شهرين، ويستهدف مشاركة 30 متدربًا من حديثي التخرج ممن يحملون مؤهلًا أكاديميًا ذي علاقة بالإدارات المالية.