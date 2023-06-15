المتحف الوطني ينظِّم مخيماً صيفياً يستهدف تعريف الأطفال بإرث المملكة

وسيقام المخيم الصيفي على فترتين، الأولى منها في الفترة من 10 يوليو إلى 20 يوليو، فيما تأتي الثانية خلال الفترة من 24 يوليو إلى 3 أغسطس، والتي سيستقبل خلالها الأطفال بمقر المتحف الوطني السعودي يومياً من الساعة 10 صباحاً إلى الثانية والنصف ظهراً من الاثنين إلى الخميس لمدة أسبوعين.