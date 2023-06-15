المتحف الوطني ينظِّم مخيماً صيفياً يستهدف تعريف الأطفال بإرث المملكة

أعلن المتحف الوطني السعودي عن تنظيم مخيمٍ صيفي مخصص للأطفال من عمر 9 أعوام إلى 12 عاماً تحت شعار "إنسان، حيوان، جماد"؛ ليُقدِّم لهم برامج مفيدة وممتعة ضمن مساراتٍ مختلفة تأخذ الأطفال في مغامرةٍ استكشافية عبر الزمن، تبدأ من باطن الأرض مروراً بالحياة الطبيعية والحضارات الإنسانية، وتنتهي بهم في أبعاد الفضاء الخارجي الغامض.
وسيقام المخيم الصيفي على فترتين، الأولى منها في الفترة من 10 يوليو إلى 20 يوليو، فيما تأتي الثانية خلال الفترة من 24 يوليو إلى 3 أغسطس، والتي سيستقبل خلالها الأطفال بمقر المتحف الوطني السعودي يومياً من الساعة 10 صباحاً إلى الثانية والنصف ظهراً من الاثنين إلى الخميس لمدة أسبوعين.
وسيحصل الطفل على تجربة تفاعلية تُشبع فضوله، وتشعل شغفه، وتصقل مهاراته الابتكارية وتفكيره الإبداعي، وتكسبه معارف تاريخية عن الإرث الطبيعي والثقافي للمملكة.
ويأتي المخيم الصيفي ضمن جهود المتحف الوطني السعودي في تقديم تجارب متحفية ثريّة، تستهدف فئة الأطفال؛ لتعريفهم بالموروث الطبيعي والثقافي العريق للمملكة، عبر فعاليات وأنشطة تفاعلية تتناسب مع أعمارهم، ويرسَخ من خلالها ارتباطهم بالهوية الثقافية لوطنهم والاعتزاز بها.