ركزت على الطاقة وتقنية المعلومات.. تنظيم ورشة "الاستثمار بين السعودية والصين"

نظمت وزارة الاستثمار اليوم في الرياض، ورشة عمل "الاستثمار بين السعودية والصين"، بمشاركة عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والشركات الكبرى، بالإضافة إلى أكثر من 30 شركة صينية، بحثت فرص الاستثمار في البلدين في جميع المجالات الاستثمارية.
وشهدت الورشة مشاركة وكيل وزارة الاستثمار للشراكات الدولية محمد الحسنة ومساعد وزير التجارة في جمهورية الصين الشعبية الدكتور تشن تشونجيانغ ورئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني محمد العجلان.
وبحثت ورشة العمل عدد من الموضوعات منها الطاقة، والخدمات، وتقنية المعلومات وغيرها، كما قدمت عروض مرئية لاستثمر في السعودية والخدمات التي تقدمها وزارة الاستثمار للمستثمرين، فيما قدم الجانب الصيني عرضاً عن الاستثمار في الصين بالإضافة إلى عدد من العروض.
وشهدت ورشة العمل العديد من الاجتماعات الثنائية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الجانبين لبحث العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين في قطاعات مختلفة.