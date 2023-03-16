ركزت على الطاقة وتقنية المعلومات.. تنظيم ورشة "الاستثمار بين السعودية والصين"

وبحثت ورشة العمل عدد من الموضوعات منها الطاقة، والخدمات، وتقنية المعلومات وغيرها، كما قدمت عروض مرئية لاستثمر في السعودية والخدمات التي تقدمها وزارة الاستثمار للمستثمرين، فيما قدم الجانب الصيني عرضاً عن الاستثمار في الصين بالإضافة إلى عدد من العروض.