الإنتربول السعودي يُسلِّم متهمًا بالاختلاس للسلطات الباكستانية

سلَّم الإنتربول السعودي مطلوبًا من الجنسية الباكستانية إلى شرطة ولاية البنجاب الباكستانية؛ وذلك بعد أن وُجهت له تهم بالاختلاس.
وتم تسليم المطلوب مساء أمس الاثنين بعد أن صدرت مذكرة اعتقال بحقه عبر الإنتربول الدولي.
ووفقًا لتقارير باكستانية، يُدعى المطلوب عبدالغفار، وقد هرب إلى السعودية بعد ارتكابه أعمال اختلاس، وتمكنت السلطات الأمنية في السعودية من تحديد موقعه على الفور، وتسليمه إلى الجهات المختصة في إسلام أباد.
وعبَّر الدكتور عثمان أنور، المفتش العام للشرطة في ولاية البنجاب، عن شكره للمملكة العربية السعودية على التعاون المستمر مع الجهات الأمنية لتحقيق العدالة.