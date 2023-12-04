الإنتربول السعودي يُسلِّم متهمًا بالاختلاس للسلطات الباكستانية

ووفقًا لتقارير باكستانية، يُدعى المطلوب عبدالغفار، وقد هرب إلى السعودية بعد ارتكابه أعمال اختلاس، وتمكنت السلطات الأمنية في السعودية من تحديد موقعه على الفور، وتسليمه إلى الجهات المختصة في إسلام أباد.