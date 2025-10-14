ARCO تبحث الحد من الكوارث وتواكب التطورات الطبية في مؤتمرين بالبحرين ودبي

تشارك المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (ARCO) بوفد يرأسه الأمين العام عبد الله بن سهيل المهيدلي، في الاجتماع السابع لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، الذي انطلقت أعماله في مملكة البحرين يوم 14 أكتوبر 2025، بمشاركة جهات إقليمية ودولية.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز آليات التنسيق العربي لمجابهة الكوارث، وتطوير الجهود نحو بناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود والتكيف مع التحديات البيئية والإنسانية.
كما تشارك المنظمة في المؤتمر العلمي الثالث لمجلس الإنعاش العربي، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة بمدينة دبي خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر الجاري، بحضور ممثلين عن 22 دولة عربية وأكثر من 50 مؤسسة وجمعية طبية ومنظمة دولية متخصصة.
ويستعرض المؤتمر أبرز المستجدات في مجالات الإنعاش الطبي وطب الطوارئ والإسعاف والتعليم الطبي المتخصص، كما يتضمن سلسلة من ورش العمل التدريبية المتقدمة، منها برامج نوعية مثل "قدرة" للمكفوفين، ودورات مخصصة للصم وضعاف السمع.
وتأتي مشاركة ARCO في إطار جهودها المستمرة لدعم العمل الإنساني والتطوعي وتعزيز القدرات العربية في مواجهة المخاطر والكوارث، والتفاعل مع التطورات العلمية في مجال الرعاية الطارئة والوقاية الصحية.