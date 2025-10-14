ARCO تبحث الحد من الكوارث وتواكب التطورات الطبية في مؤتمرين بالبحرين ودبي

تشارك المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (ARCO) بوفد يرأسه الأمين العام عبد الله بن سهيل المهيدلي، في الاجتماع السابع لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، الذي انطلقت أعماله في مملكة البحرين يوم 14 أكتوبر 2025، بمشاركة جهات إقليمية ودولية.