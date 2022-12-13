"جامعة محمد بن فهد" تحقق مراكز متقدمة في تصنيف التايمز العالمي للسمعة الأكاديمية

في إنجاز عالمي جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات السعودية على مستوى التعليم العالي، حققت جامعة الأمير محمد بن فهد إنجازاً وطنياً وعالمياً، وذلك بتقدمها في قائمة أفضل ٢٠٠ جامعة حول العالم من حيث السمعة الأكاديمية حسب التصنيف الأكاديمي (تايمز هاير إيدوكيشن (THE World Reputation Rankings، بعد أن حلت في المرتبة بين ١٧٦-٢٠٠، فيما حصلت على المرتبة الثانية على مستوى الجامعات السعودية، والمرتبة الثالثة على مستوى الجامعات العربية في ذات التصنيف.