جامعة الملك عبدالعزيز: 64 مجموعة بحثية لنشر ثقافة الابتكار وبناء جيل مخترع

كما تركز البرامج البحثية في البرنامج العام، على خدمة الأبحاث التطبيقية والأكاديمية؛ في إطار أولويات البحث العلمي التي تخدم خطط المملكة في التنمية وفق رؤية 2030، إضافة إلى تخصيص الجامعة لبرامج التمويل المؤسسي، إلى الارتقاء الكمي والنوعي بالنشر العلمي للجامعة، ورفع المستوى التصنيفي لها، من خلال إجراء بحث علمي يتم نشره في إحدى المجلات العلمية المصنفة "ضمن شبكة العلوم WOS".