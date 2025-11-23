"كأس نادي الصقور 2025" تُنشِّط السياحة في المنطقة الشرقية خلال إجازة الخريف

مع انطلاق إجازة الخريف المدرسية في المملكة، انطلقت كأس نادي الصقور السعودي 2025 التي ينظمها النادي خلال الفترة من 23 إلى 30 نوفمبر الجاري، في فعالية تجمع بين الموروث والهواية والسياحة ضمن أجواء معتدلة.
ويعزز هذا التوقيت من حضور الفعالية كوجهة تستقطب هواة الصقارة والزوار من داخل المملكة وخارجها، مستفيدين من الأجواء الملائمة لمتابعة أشواط مسابقة الملواح والفعاليات المصاحبة، والتعرف على موروث هواية الصقارة العريق، الذي يفتح المجال أمام الزوار لخوض تجارب سياحية متنوعة.
وتتضمن البطولة أشواطًا لأنواع الصقور المختلفة، من بينها: الحر، الشاهين، جير شاهين، تبع جير، مثلوث جير، جير بيور بمختلف خلطاته، لفئتي الفرخ والقرناس، وفق اشتراطات فنية تبرز خبرة الصقارين وقدرتهم على تدريب صقورهم وفق أعلى المعايير، حيث تقدم الكأس الموروث السعودي بكامل عناصره؛ بدءًا من الصقور والصقارين، وصولًا إلى الأنشطة المصاحبة التي تستهدف كل أفراد العائلة، وتشمل المعارض التفاعلية، والحرف اليدوية، والعروض الأدائية، وغيرها من ورش العمل والتجارب الثقافية، التي يحتضنها مركز الظهران إكسبو خلال الفترة المسائية.
وتسهم البطولة في دعم الحركة السياحية خلال إجازة الخريف، إذ يشكِّل الحدث نقطة جذب للزوار الباحثين عن فعاليات موسمية، مما يرفع من نسب الإشغال الفندقي ويعزز إقبال العائلات على السفر داخل المملكة، كما تشهد المنطقة الشرقية نشاطًا تجاريًا ملحوظًا يشمل المطاعم والمقاهي ومحلات الهدايا والأسواق، ما ينعكس إيجابًا على المجتمع المحلي والقطاعات الاقتصادية.
وإلى جانب دورها السياحي، توفر الكأس فرصًا اقتصادية ووظيفية مباشرة وغير مباشرة في مجالات الضيافة والفعاليات والترفيه، وتدعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تأتي البطولة كحدث يجمع بين الهوية والموروث والاقتصاد في تجربة متكاملة، تعكس ما تمتلكه المملكة من مقومات ثقافية قادرة على استقطاب العالم، وتقدم نموذجًا فريدًا لموروث يستشرف المستقبل.