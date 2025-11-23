"كأس نادي الصقور 2025" تُنشِّط السياحة في المنطقة الشرقية خلال إجازة الخريف

وتتضمن البطولة أشواطًا لأنواع الصقور المختلفة، من بينها: الحر، الشاهين، جير شاهين، تبع جير، مثلوث جير، جير بيور بمختلف خلطاته، لفئتي الفرخ والقرناس، وفق اشتراطات فنية تبرز خبرة الصقارين وقدرتهم على تدريب صقورهم وفق أعلى المعايير، حيث تقدم الكأس الموروث السعودي بكامل عناصره؛ بدءًا من الصقور والصقارين، وصولًا إلى الأنشطة المصاحبة التي تستهدف كل أفراد العائلة، وتشمل المعارض التفاعلية، والحرف اليدوية، والعروض الأدائية، وغيرها من ورش العمل والتجارب الثقافية، التي يحتضنها مركز الظهران إكسبو خلال الفترة المسائية.