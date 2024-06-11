مكة المكرمة.. عملية قلب هجينة ناجحة تنقذ حاجًا هنديًا خمسينيًا من ذبحة صدرية حادة

وبين "تجمع مكة المكرمة الصحي" أن المريض تعرض لذبحة صدرية حادة أثناء وجوده بمقر بعثته؛ وتم نقله بصورة مستعجلة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية بعد التواصل عبر الخط الساخن المخصص لقسم قسطرة القلب، وعند وصوله إلى المستشفى تأكد الأطباء من تعرضه لذبحة صدرية بعد إجراء الأشعات والفحوص الطبية اللازمة؛ ما استدعى نقله على الفور إلى قسم القسطرة القلبية.