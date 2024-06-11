مكة المكرمة.. عملية قلب هجينة ناجحة تنقذ حاجًا هنديًا خمسينيًا من ذبحة صدرية حادة

أنقذت عملية قلب هجينة حياة حاج هندي يبلغ من العمر خمسين عامًا بمدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، تعرض لذبحة صدرية حادة في عملية معقدة.
وبين "تجمع مكة المكرمة الصحي" أن المريض تعرض لذبحة صدرية حادة أثناء وجوده بمقر بعثته؛ وتم نقله بصورة مستعجلة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية بعد التواصل عبر الخط الساخن المخصص لقسم قسطرة القلب، وعند وصوله إلى المستشفى تأكد الأطباء من تعرضه لذبحة صدرية بعد إجراء الأشعات والفحوص الطبية اللازمة؛ ما استدعى نقله على الفور إلى قسم القسطرة القلبية.
وخلال الفحص بالقسطرة تبين أن الانسدادات في الشرايين التاجية كانت معقدة؛ وتتطلب تدخلاً هجينيًا بين قسم القسطرة وجراحة القلب المفتوح؛ فبادر فريق القسطرة بفتح الشريان المسدود وتركيب جهاز داعم للقلب، وفي اليوم التالي تم إكمال الإجراء الهجين بنجاح بإجراء عملية قلب مفتوح لتجسير بقية الشرايين التاجية الضيقة.
وأضاف بأن العملية تكللت بالنجاح ولله الحمد، وتماثل المريض للشفاء؛ ويستطيع الآن القيام بأداء مناسك الحج تحت الإشراف الطبي وهو بصحة وعافية.
وتعد عمليات القلب الهجينة من الحلول الطبية المتقدمة والمتاحة في مدينة الملك عبدالله الطبية، بفضل كفاءاتها المتخصصة في قسطرة القلب وجراحة القلب المفتوح للتعامل مع العديد من الحالات المعقدة لانسدادات الشرايين التاجية وغيرها، بفضل دعم كبير غير محدود من حكومتنا الرشيدة، ومتابعة وزارة الصحة لتقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية لضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين.