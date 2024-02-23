الانتهاء من الاستعدادات لانطلاق "جادة الإبل" في غدًا

أنهت الجهات الحكومية والخدمية بإشراف من إمارة منطقة حائل استعداداتها لانطلاق مهرجان "جادة الإبل2024" بمدينة حائل غداً، التي ينظمها نادي الإبل, ضمن خطط النادي للوصولِ إلى شريحة مجتمعيّة جديدة، لنشر وترسيخ هذا الموروث السعوديّ العريق, الذي يستمر على مدى 11 يوماً.
وتضم الفعاليات المتنوعة للجادة مسابقات مزايين الإبل، وسباق الهجن، وطبع الإبل، وفعاليات المسرح المفتوح، والقافلة، وفارس المهرجان، ورقصة الإبل (الهجانة السلطانية)، والنحت على الرمال، والقاعة الثقافية، ومعرض المطايا، ومعرض عز لأهلها، وخيمة الصقور، والمرصد الفلكي، بالإضافة إلى فعاليات القرية التراثية التي تضم خيمة الضيافة، والسوق التراثي، ومسابقات القرية، وركوب الجمال، والوانيتات التراثية، والماعز القزمي، وقطار القرية.
ويهدف النادي من خلال الجادة إلى نشر قطاع الإبل، كونه نشاطًا مهمًا في المملكة يثري القطاع الاقتصادي والترفيهي من حيث دعم الصناعات المتعلقة به، في مختلف القطاعات، كما يساعد روّاد الأعمال لإيجاد فرص الاستثمار المتنوعة في قطاع الإبل.