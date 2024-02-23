الانتهاء من الاستعدادات لانطلاق "جادة الإبل" في غدًا

وتضم الفعاليات المتنوعة للجادة مسابقات مزايين الإبل، وسباق الهجن، وطبع الإبل، وفعاليات المسرح المفتوح، والقافلة، وفارس المهرجان، ورقصة الإبل (الهجانة السلطانية)، والنحت على الرمال، والقاعة الثقافية، ومعرض المطايا، ومعرض عز لأهلها، وخيمة الصقور، والمرصد الفلكي، بالإضافة إلى فعاليات القرية التراثية التي تضم خيمة الضيافة، والسوق التراثي، ومسابقات القرية، وركوب الجمال، والوانيتات التراثية، والماعز القزمي، وقطار القرية.