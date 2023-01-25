"ابن عياف": الرياض انتقلت من أن تنافس محلياً على الاستثمار ورأس المال والمواهب إلى التنافس دولياً

وسلَّط الضوء على الشركات التابعة للأمانة؛ ومن أبرزها شركة "ريمات الرياض للتنمية" التي أنشئت قبل عام واحد، مؤكداً أن تلك الشركات لا تنافس القطاع الخاص بتاتاً؛ وهي شركات ممكنة وداعمة، وتعمل على بعض الفرص والمشاريع التي لا يرغب القطاع الخاص بالعمل بها، سواءً المشاريع التي تكون بها مخاطر عالية أو نسبة ربحيتها ليست عالية أو بها استثمار ضخم جداً، وأيضاً تعمل كممثل وشريك للقطاع الخاص لتسهيل مهمته، لافتاً إلى أن "ريمات" تعد الذراع التنموي التطويري لمدينة الرياض، وستسهم في رفع جودة الحياة.