تقع على خليج العقبة.. "نيوم" تعلن عن "إبيكون" كأحدث وجهاتها السياحية الفاخرة

وتسعى "إبيكون" إلى وضع معيار جديد للتصاميم المعمارية الخاصة بقطاع الضيافة، والاعتماد على الابتكار في بناء مرافقها الممتدة بين المناظر الطبيعية على ساحل نيوم، وتحتوي الوجهة على برجين أحدهما بارتفاع 225 مترًا، والآخر يصل ارتفاعه إلى 275 مترًا، يضمان فندقًا فائق الفخامة يحتوي على 41 شقة سياحية ومساكن تشمل 14 جناحًا وشقة، وعلى مقربة من الفندق، يقع منتجع يتضمن 120 غرفة و45 فيلا سكنية مطلة على الشاطئ تجمع بين الهدوء والرفاهية وأجواء الاسترخاء والهدوء.