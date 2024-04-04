مستشفيات وعيادات دله تواصل العمل خلال أيام عيد الفطر المبارك من أجل راحتكم

كما سيعمل مستشفى دله نمار، خلال أيام إجازة العيد يوميا، من الساعة 5 عصرا إلى 9 مساءً، ليقدم رعايته الطبية في عدة تخصصات، وهي النساء، والولادة، والأطفال والباطنية، والأنف والأذن والحنجرة. بينما ستعمل عيادات دله العارض في عيادة الأطفال، والأسنان، يوميا خلال إجازة العيد، من الساعة 3 عصرا وإلى الساعة 8 مساءً، كذلك ستقدم دله للرعاية المنزلية كافة خدماتها الطبية خلال أيام العيد من الساعة 4 عصرا، و إلى الساعة 9 مساءً .