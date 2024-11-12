مذكرة تفاهم بين "عدل العقارية" و"أمانة الشرقية" لتعزيز التنمية الحضرية في الدمام بـ 100 مليون ريال

وقَّعت "عدل العقارية" و"أمانة المنطقة الشرقية"، اليوم، مذكرة تفاهم إستراتيجية تهدف إلى تطوير البنية التحتية، وتحسين المشهد الحضري في أحياء الدمام، بتكلفةٍ إجماليةٍ تبلغ نحو ١٠٠ مليون ريال.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعَين العام والخاص؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، عبر تحسين جودة الحياة، وتطوير المناطق الخضراء والمرافق العامة.
وقد مثَّل شركة "عدل العقارية" في توقيع الاتفاقية إبراهيم بن عبد الله علي النمر، رئيس مجلس الإدارة، فيما مثَّل "الأمانة" المهندس فهد بن محمد الجبير، أمين المنطقة الشرقية.
وفي تصريحٍ له، أعرب إبراهيم النمر، عن اعتزازه بالمشاركة في هذه المبادرة الطموحة، والتي تُعدُّ انعكاسًا للتوجُّه الإستراتيجي لشركة عدل الإستراتيجية، الذي يرتكز على بناء شراكاتٍ فاعلةٍ مع الجهات الحكومية؛ للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، مؤكدًا أن هذه الشراكة ستُسهم في تعزيز جودة الحياة في الدمام عبر تنفيذ مشاريع تطويريةٍ مستدامةٍ تُسهم في دعم المجتمع، وتحسين المشهد الحضري.
وأضاف النمر: "نلتزم بتسخير خبراتنا وإمكاناتنا للعمل بكفاءةٍ واحترافيةٍ من أجل تحقيق تطلُّعات أمانة المنطقة الشرقية، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ونحن على ثقة بأن هذه المشاريع ستُسهم في تعزيز البنية التحتية للمدينة، وتوفير بيئةٍ معيشيةٍ أفضل للسكان، وإبراز الجمال الطبيعي لمدينة الدمام".
وتشمل الاتفاقية تنفيذ عددٍ من المشاريع الكبرى، منها تطوير طريق الخدمة بطريق الملك فهد بطول 3 كيلو مترات؛ بهدف تسهيل الحركة المرورية، وتحسين انسيابية السير، وإنشاء حديقتَين بمساحةٍ إجماليةٍ تقارب 72 ألف متر مربع، بالإضافة إلى تطوير الواجهة البحرية في المخطط 1316 بمساحة 140 ألف متر مربع؛ لإبراز الجمال الطبيعي، وتوفير مرافق ترفيهية متنوِّعة للعائلات والزوار.
وتهدف المشاريع إلى إثراء الأنشطة الترفيهية في المدينة، ورفع مستوى الذائقة البصرية والجمالية.