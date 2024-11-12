مذكرة تفاهم بين "عدل العقارية" و"أمانة الشرقية" لتعزيز التنمية الحضرية في الدمام بـ 100 مليون ريال

وفي تصريحٍ له، أعرب إبراهيم النمر، عن اعتزازه بالمشاركة في هذه المبادرة الطموحة، والتي تُعدُّ انعكاسًا للتوجُّه الإستراتيجي لشركة عدل الإستراتيجية، الذي يرتكز على بناء شراكاتٍ فاعلةٍ مع الجهات الحكومية؛ للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، مؤكدًا أن هذه الشراكة ستُسهم في تعزيز جودة الحياة في الدمام عبر تنفيذ مشاريع تطويريةٍ مستدامةٍ تُسهم في دعم المجتمع، وتحسين المشهد الحضري.