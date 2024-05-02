في مهرجان الورد الطائفي.. الزوار يُقبلون على سجادة الزهور والورود

وبرزت أكشاك الورد التي احتضنها المتنزه، وإقبال الزوار على شراء منتجات الورد الطائفي العطرية، كما شاهدوا أجنحة الجهات الحكومية ذات العلاقة والتي شاركت في أركان المهرجان، وقد رفعت أمانة الطائف درجة الاستعداد لاستقبال كثافة ارتياد عالية خلال الأيام المقبلة من أهالي المحافظة وزوارها وسائحيها الذين يجدون لمسات جمالية إبداعية في كل مهرجان؛ مما ينشر الفرح والسرور بين المرتادين من مختلف شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين.