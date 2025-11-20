NHC توقّع مذكرة تعاون مع STC Bank لدعم الحلول التمويلية والابتكار المالي في الوجهات العمرانية على هامش سيتي سكيب العالمي 2025

ويُذكر أن مشاركة NHC في "سيتي سكيب العالمي 2025" تُجسّد دورها الريادي في تطوير وجهات عمرانية متكاملة ضمن مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030، من خلال رفع جودة الحياة وتمكين العملاء من التملّك في بيئات عمرانية بمعايير عالمية، وترسيخ مكانتها الرائدة عبر مجتمعات نابضة بالحياة وجاهزة للمستقبل، ليست مجرد مشاريع بل تحوّل وطني يُترجم على أرض الواقع.