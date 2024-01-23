أمير حائل: رالي تويوتا الدولي يؤكد مجدداً دور المملكة الريادي في سباقات السيارات

وأشاد بجهود الجهات الأمنية بمختلف قطاعاتها التي تشارك في كل سباق للرالي وحرصها على سلامة وأمن المشاركين في الرالي امتداداً لدور رجال الأمن المشهود لأمن الوطن بدعم من القيادة ومتابعة من سموِّ وزير الداخلية، مثنياً سموه على تكامل الأداء بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص من داخل المنطقة وخارجها، وتفاني وحرص الإدارة التنفيذية للرالي بالمنطقة وأعضاء اللجان التنظيمية لتحقيق مستويات تنظيمية أفضل.