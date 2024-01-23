أمير حائل: رالي تويوتا الدولي يؤكد مجدداً دور المملكة الريادي في سباقات السيارات

رفع الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة حائل رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2024 الشكر لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود, وسموِّ وليِّ عهده الأمين على اهتمامهما بالرياضة والرياضيين بالمملكة في مختلف المنافسات الرياضية، ومنها منافسات رالي حائل الدولي المسجل باسم المملكة كأول جولة من بطولة كأس العالم للراليات فئة الباها لعام ٢٠٢٤م.
ونوه بتضافر الشركاء كافة في هذا الجانب، وباهتمام وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، مرحباً بأبطال الراليات الدوليين لمشاركتهم في العام التاسع عشر لرالي حائل الذي يعد مهد الراليات الصحراوية بالمملكة.
وأشار إلى أن رالي حائل تويوتا الدولي الذي ينطلق في 8 فبراير المقبل يؤكد مجدداً دور المملكة الريادي في سباقات السيارات وامتداد قدرتها وقدرة أبنائها في احتضان وتنظيم أكبر سباقات السيارات والدراجات النارية في العالم، ويعزز مكانة المملكة الثقافية والتاريخية والسياحية من خلال الفعاليات المصاحبة لرالي حائل الدولي المتضمنة فعاليات ثقافية وترفيهية وبرامج ومسابقات للطفل تعكس العمق التراثي والثقافي والإبداعي والابتكاري لأبناء المنطقة والوطن.
وأشاد بجهود الجهات الأمنية بمختلف قطاعاتها التي تشارك في كل سباق للرالي وحرصها على سلامة وأمن المشاركين في الرالي امتداداً لدور رجال الأمن المشهود لأمن الوطن بدعم من القيادة ومتابعة من سموِّ وزير الداخلية، مثنياً سموه على تكامل الأداء بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص من داخل المنطقة وخارجها، وتفاني وحرص الإدارة التنفيذية للرالي بالمنطقة وأعضاء اللجان التنظيمية لتحقيق مستويات تنظيمية أفضل.