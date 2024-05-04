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"وإن شلت حملك على كتوفكْ بتموت ما أحدٍ ترى يمّكْ".. آخر ما غرَّد به "البدر" قبل رحيله

الشاعر الراحل عُرف على الساحة بأنه أحد أبرز روّاد الحداثة الشعرية في الجزيرة العربية