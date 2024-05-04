"وإن شلت حملك على كتوفكْ بتموت ما أحدٍ ترى يمّكْ".. آخر ما غرَّد به "البدر" قبل رحيله

مع إعلان وفاته اليوم لفتت آخر تغريدات الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن؛ الأنظار حيث تمّ تداولها على نطاقٍ واسعٍ خلال الساعات القليلة الماضية.
وقال الأمير بدر؛ في تغريدته التي نشرها في حسابه الشخصي على "إكس"، في التاسع والعشرين من أبريل الماضي:
"الناس ما همَّها ظروفكْ .. كود الذي يحزن لغمّكْ"
"وإن شلت حملك على كتوفكْ .. بتموت ما أحدٍ ترى يمّكْ"
وأُعلن اليوم السبت عن وفاة الأمير والشاعر بدر بن عبدالمحسن؛ عن عمرٍ ناهز الـ 75 عاماً.
والأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود (وُلد في الرياض 2 أبريل 1949م / 4 جمادى الآخرة 1368هـ - 4 مايو 2024م / 25 شوال 1445هـ) عُرف على الساحة السعودية والعربية، بأنه أحد أبرز روّاد الحداثة الشعرية في الجزيرة العربية، له مجهوداتٌ كبيرة في وضع نصوص أدبية ذات مستوى راقٍ؛ تجمع بين الغزل والفخر والرثاء والواقع الاجتماعي والسياسي للمملكة والعالم العربي، وكرَّمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمنحه وشاح الملك عبدالعزيز عام 2019.