مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لأكثر من 23 ألف مستفيد خلال ديسمبر الماضي

قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 23.184 مستفيدًا خلال شهر ديسمبر 2022م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وراجع عيادة الطوارئ 2.701 مستفيد، وعيادة الباطنية 1.287 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 552 مستفيدًا، وقسم الجراحة والتضميد 277 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 1.842 مريضًا، وعيادة الأطفال 1,529 مستفيدًا، فيما صُرفت الأدوية لـ 5.429 فردًا، في حين راجع قسم الأشعة 400 مستفيد، وقسم المختبر 890 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 8.221 فردًا، وقسم الإحالة الطبية 23 مراجعًا، وقسم التوليد 33 حالة .
وفي الخدمات المرافقة، راجع قسم الخدمات التمريضية 2.543 فردًا، وقسم نقل الدم 25 مستفيدًا، فيما جرى تنفيذ 8 أنشطة للتخلص من النفايات.
من جهة ثانية، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 18 طنًا و 190 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للفئات الأشد حاجة في مديرية المدينة بمحافظة مأرب، استفادت منها 170 أسرة بواقع 1.190 فرداً .
يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.
كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة خيربور بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية.
وشهد أمس توزيع 600 سلة غذائية، استفاد منها 4.200 فرد من الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً في المناطق المتضررة بالفيضانات .
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الفئات الأكثر احتياجاً في باكستان.
إلى ذلك، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجًا في أفغانستان لعام 2022 - 2023م، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.
وتم يوم أمس الأول توزيع 610 سلال غذائية بمنطقة قلعة فتح الله في أفغانستان، استفاد منها 3.660 فردًا بواقع 610 أسر .
ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الشعب الأفغاني الشقيق والتخفيف من معاناة المتضررين من كارثة الفيضانات بمختلف المدن والولايات في أفغانستان.