مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لأكثر من 23 ألف مستفيد خلال ديسمبر الماضي

وراجع عيادة الطوارئ 2.701 مستفيد، وعيادة الباطنية 1.287 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 552 مستفيدًا، وقسم الجراحة والتضميد 277 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 1.842 مريضًا، وعيادة الأطفال 1,529 مستفيدًا، فيما صُرفت الأدوية لـ 5.429 فردًا، في حين راجع قسم الأشعة 400 مستفيد، وقسم المختبر 890 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 8.221 فردًا، وقسم الإحالة الطبية 23 مراجعًا، وقسم التوليد 33 حالة .