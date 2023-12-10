"السالم": مع رؤية المملكة ستصبح جازان مركزاً اقتصادياً عالمياً وبيئة جاذبة للاستثمار

ويرعى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، اليوم، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، حفل الانتهاء من أعمال ترسية المشاريع الرأسمالية لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية لعام 2023، البالغ عددها 53 مشروعاً بقيمة إجمالية جاوزت 9 مليارات ريال، إضافة إلى عرض حزمة من المشاريع الرأسمالية للعام الجديد 2024م.