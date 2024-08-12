طقس اليوم.. الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعديّة على هذه المناطق وضباب بالمرتفعات

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي؛ تصل إلى 60 كم/ساعة مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.