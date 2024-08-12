طقس اليوم.. الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعديّة على هذه المناطق وضباب بالمرتفعات

طقس اليوم.. الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعديّة على هذه المناطق وضباب بالمرتفعات
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، أن الفرصة لاتزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبةً بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الشرقية والرياض، كذلك على أجزاءٍ من منطقة المدينة المنوّرة، ولا يُستبعَد تشكُّل الضباب على أجزاءٍ من مرتفعات تلك المناطق.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي؛ تصل إلى 60 كم/ساعة مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.