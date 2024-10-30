تتويجًا لجهودها.. فوز 7 مؤسسات سعودية بجائزة "محمد بن فهد" لأفضل أداء خيري

وأكد "الأنصاري" أن الجائزة تُوَفر فرصة للمنافسة بين البرامج الخيرية والإنسانية في العالم العربي؛ مشيرًا إلى أن العمل الخيري لم يعد عملًا تكميليًّا للحكومات؛ بل أحيانًا ما يكون سباقًا، وقال: "لقد أصبحت بعض برامج العمل الإنساني يحتذى بها من قِبَل بعض الحكومات".