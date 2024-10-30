تتويجًا لجهودها.. فوز 7 مؤسسات سعودية بجائزة "محمد بن فهد" لأفضل أداء خيري

في إنجاز يُعَد تتويجًا لجهود المؤسسات الخيرية المستمرة في العمل الخيري والإنساني، فازت سبع مؤسسات خيرية سعودية، بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي في دورتها الثالثة.
وأقيم حفل توزيع الجوائز بالقاهرة مؤخرًا تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، وبحضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني، والأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني.
وضمت قائمة المؤسسات الخيرية الفائزة كلًّا من: جمعية رعاية الأيتام في محافظة حفر الباطن "تراؤف"، جمعية الإعاقة الحركية للكبار "عازم"، جمعية إنسان لرعاية الأيتام في الرياض، جمعية عنيزة للتنمية والخدمات الإنسانية، جمعية الإسكان الأهلية بالقصيم، جمعية "لأجلهم" لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، والجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة.
من جانب آخر، أعرب الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري الأمين العام لمؤسسة محمد بن فهد، عن الشكر لمصر لاستضافة حفل توزيع جائزة لمؤسسة محمد بن فهد، لأفضل أداء خيري للمؤسسات في العالم العربي.
وأكد "الأنصاري" أن الجائزة تُوَفر فرصة للمنافسة بين البرامج الخيرية والإنسانية في العالم العربي؛ مشيرًا إلى أن العمل الخيري لم يعد عملًا تكميليًّا للحكومات؛ بل أحيانًا ما يكون سباقًا، وقال: "لقد أصبحت بعض برامج العمل الإنساني يحتذى بها من قِبَل بعض الحكومات".
واستعرض جهود المملكة العربية السعودية في العمل الخيري، وآخرها إنشاء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية للعمل الخيري؛ مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030، تتضمن برامج تحول وطنية تسهم في العمل الإنساني.