باستثمارات تصل إلى مليار ريال: اتفاقية بين "أم القرى للتنمية والإعمار" و"اتحاد الراجحي العقارية" لتطوير شقق فندقية في وجهة "مسار"

أعلنت شركة "أم القرى للتنمية والإعمار"، المالك والمطور والمشغل لوجهة "مسار"، عن توقيع اتفاقية جديدة مع شركة "اتحاد الراجحي العقارية" لتطوير مشروع شقق فندقية في الوجهة بحجم استثمارات يصل إلى مليار ريال، يضيف المشروع ما يصل إلى 500 وحدة سكنية من إجمالي الوحدات السكنية الفاخرة تحت التطوير في الوجهة، وذلك على هامش مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض في نسخته الثانية بوصفها شريك الوجهة
تأتي هذه الخطوة الاستثمارية في إطار نجاح وجهة "مسار" في استقطاب كبرى الشركات العقارية: وصرّح د.معاذ اليحيا - الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد الراجحي العقارية "نفخر بشراكتنا مع وجهة مسار لتطوير هذا المشروع. اخترنا الوجهة لما تتمتع به من مزايا استثمارية وموقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة تدعم تطلعاتنا في تقديم منتجات عالية الجودة."
من جانبه، أكّد الأستاذ ياسر أبو عتيق، الرئيس التنفيذي لشركة "أم القرى للتنمية والإعمار": "يعكس انضمام اتحاد الراجحي العقارية إلى شركائنا الاستراتيجيين من المستثمرين ثقة كبرى الشركات في الفرص الاستثمارية التي توفرها وجهة مسار. هذه الشراكة تؤكد نجاح استراتيجيتنا في تطوير منصة استثمارية متكاملة تستقطب استثمارات نوعية في القطاعات المختلفة."
الجدير بالذكر أن وجهة "مسار" تُعدُّ وجهة حضرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، تتبنَّى أعلى معايير صناعة الوجهات، وتُسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي العاصمة المقدسة وزوارها، مدعومةً بجودة مرافقها وخدماتها، فضلاً عن تقديمها منظومة استثمارية متكاملة ومتنوعة، لترسم بذلك "المسار لمستقبل مكة المكرمة."