باستثمارات تصل إلى مليار ريال: اتفاقية بين "أم القرى للتنمية والإعمار" و"اتحاد الراجحي العقارية" لتطوير شقق فندقية في وجهة "مسار"

أعلنت شركة "أم القرى للتنمية والإعمار"، المالك والمطور والمشغل لوجهة "مسار"، عن توقيع اتفاقية جديدة مع شركة "اتحاد الراجحي العقارية" لتطوير مشروع شقق فندقية في الوجهة بحجم استثمارات يصل إلى مليار ريال، يضيف المشروع ما يصل إلى 500 وحدة سكنية من إجمالي الوحدات السكنية الفاخرة تحت التطوير في الوجهة، وذلك على هامش مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض في نسخته الثانية بوصفها شريك الوجهة