بالتزامن مع اليوم العالمي للعمال.. "إنسان" تستعرض جهودها في مجال تطوير بيئات العمل

نظّمت اللجنة العمالية بالجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، مبادرة "ود"؛ تزامناً مع يوم العمال العالمي الذي يصادف 1 مايو، تقديراً لمساهمات وإنجازات العاملين وجهودهم في نجاح الجمعية وإبراز ما قامت به من ممارسات لتوفير بيئة عمل جاذبة ومتميزة، كما هدفت المبادرة إلى تعزيز التواصل بين منسوبي الجمعية، ونشر الثقافة العمالية.
وتضمنت المبادرة تنظيم لقاءٍ افتراضي مع المستشار القانوني خالد الدوسري؛ تحدث فيه عن حقوق وواجبات العمال، إضافة إلى استعراض ما حقّقته الجمعية من جوائز محلية ودولية في مجال الموارد البشرية.
كما تخلل المبادرة استعراض مقاطع وصور ومشاركات وجوائز ومسابقات متنوعة تحاكي جهود العاملين في نجاح مسيرة الجمعية ودورها في إسعاد العاملين وتحقيق بيئة عمل مثالية ترتقي إلى تطلعات الموظفين.
وعرفاناً من الجمعية لدور العاملين وتحفيزهم فقد تضمنت المبادرة "رسالة شكر" تقديراً لفرق العمل على جهودهم التي بذلوها في سبيل تميز إنسان، كما اشتملت على عددٍ من الفعاليات، من ضمنها "وصل صوتك" حرصاً من الجمعية على الاستماع لشكاوى الموظفين وإيصالها إلى أصحاب القرار لمعالجتها ووضع الحلول المناسبة حيالها، وفقاً للوائح وأنظمة الجمعية.
وتقديراً من الجمعية لمَن توفاهم الله -سبحانه-، فقد تم إنشاء حملة تبرع من موظفي "إنسان" عبر برنامج الحملات في منصة إحسان ومنصة إنسان للتبرعات كصدقة جارية لزملائهم وزميلاتهم المتوفين.
وفي ختام المناسبة تمّ تدشين 5 مبادرات جديدة تهدف لإسعاد العاملين تضمنت "ميثاق السعادة ـ أيام إنسان ـ ولاء _ يوم معهم ـ ومبادرة سفراء السعادة".
جديرٌ بالذكر أن مبادرة "ود " تأتي استكمالاً للتألق الذي حققته الجمعية في مسيرتها لبناء بيئة عمل جاذبة ومتميزة لمنسوبيها، وفي هذا الإطار فقد تم تأسيس أول لجنة عمالية على مستوى القطاع غير الربحي بالمملكة عام 2021، واستطاعت الجمعية تحقيق أول بطولة رياضية للجان العمالية بالمملكة، إضافة لتحقيق جائزة تجربة العميل السعودية في مجال أفضل تجربة للموظف في مشاريع التحفيز والتشجيع، كما تم تأسيس جائزة إنسان للتميز كأول جائزة في القطاع غير الربحي منذ عام 2007، كما حصلت "إنسان" أخيراً على جائزة التميُّز الخليجية في مجال تنمية الموارد البشرية في مسار القطاع غير الربحي" في مملكة البحرين.
واستحدثت الجمعية جائزة التواصل الداخلي للفروع والموظفين. وجائزة "بكم تميزنا" وكذلك تم تأسيس صندوق انسان التكافلي المخصّص للعاملين لتقديم سلف مالية دون أرباح، وتنظيم الملتقيات، والرحلات، والزيارات، والمسابقات.
وعلاوة على ذلك، فإن الجمعية تنظّم سنوياً لقاءات تدريبية لجميع العاملين بالإدارة والفروع، إضافة إلى مشروع القائد المتكامل الذي أطلقته الجمعية عام 2020 لتأهيل 30 من قيادات الصف الثاني الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى القطاع الخيري.