بالتزامن مع اليوم العالمي للعمال.. "إنسان" تستعرض جهودها في مجال تطوير بيئات العمل

جديرٌ بالذكر أن مبادرة "ود " تأتي استكمالاً للتألق الذي حققته الجمعية في مسيرتها لبناء بيئة عمل جاذبة ومتميزة لمنسوبيها، وفي هذا الإطار فقد تم تأسيس أول لجنة عمالية على مستوى القطاع غير الربحي بالمملكة عام 2021، واستطاعت الجمعية تحقيق أول بطولة رياضية للجان العمالية بالمملكة، إضافة لتحقيق جائزة تجربة العميل السعودية في مجال أفضل تجربة للموظف في مشاريع التحفيز والتشجيع، كما تم تأسيس جائزة إنسان للتميز كأول جائزة في القطاع غير الربحي منذ عام 2007، كما حصلت "إنسان" أخيراً على جائزة التميُّز الخليجية في مجال تنمية الموارد البشرية في مسار القطاع غير الربحي" في مملكة البحرين.