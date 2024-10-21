الهلال الأحمر ووقف صيتة يوقعان مذكرة لدعم المتطوعين والأعمال المختلفة خلال المواسم والمناسبات

وشهد مراسم توقيع الاتفاقية حضور ورعاية وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، والدكتور محمد جلال العويسي رئيس هيئة الهلال الأحمر، بالإضافة إلى حضور الأمين العام لوقف صيتة بنت عبدالعزيز المحامي خالد بن محمد بن إبراهيم زهران، وماجد بن فهد بن محمد الطعيس، مدير الإدارة العامة للإشراف والالتزام بالهيئة العامة للأوقاف.