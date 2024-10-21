الهلال الأحمر ووقف صيتة يوقعان مذكرة لدعم المتطوعين والأعمال المختلفة خلال المواسم والمناسبات

وقعت هيئة الهلال الأحمر السعودي، مذكرة تعاون مع وقف الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز آل سعود والتي تهدف إلى دعم المتطوعين ورعاية المبادرات والأعمال التطوعية المختلفة خلال المواسم والمناسبات.
وجرى توقيع مذكرة التعاون بين وقف الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز آل سعود، ممثلاً برئيسة لجنة البرامج والأنشطة بالوقف الأميرة جواهر بنت تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، مع هيئة الهلال الأحمر السعودي ممثلاً بالدكتور فهد بن صالح الحجاج نائب رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي.
وشهد مراسم توقيع الاتفاقية حضور ورعاية وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، والدكتور محمد جلال العويسي رئيس هيئة الهلال الأحمر، بالإضافة إلى حضور الأمين العام لوقف صيتة بنت عبدالعزيز المحامي خالد بن محمد بن إبراهيم زهران، وماجد بن فهد بن محمد الطعيس، مدير الإدارة العامة للإشراف والالتزام بالهيئة العامة للأوقاف.
وأوضحت الأميرة جواهر بنت تركي بن عبدالله آل سعود، رئيسة لجنة الأنشطة والمبادرات في الوقف، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود المؤسسة لدعم العمل التطوعي. كما أوضحت أن الاتفاقية تتماشى مع رؤية المملكة 2030، وتشمل التعاون في المجالات التعليمية والصحية وتشجيع الإبداع.
ويتضمن التعاون تبادل الخبرات بين الجانبين وتنفيذ مشروعات وبرامج لدعم مجالات الهيئة، بما في ذلك الفرق التطوعية الإسعافية ونقاط التمركز الإسعافية خلال المواسم والمناسبات.
كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتقديم الدعم للمبادرات الخيرية، في إطار التكامل بين القطاع العام والقطاع الثالث غير الربحي لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والخدمات المقدمة للمجتمع.
ويأتي هذا التعاون كخطوة لتعزيز الأعمال الخيرية التي يقدمها الوقف على مدار السنوات الماضية، حيث تشمل المجالات المختلفة دعم الأيتام، نشر الوعي المجتمعي، ودعم المبادرات الإنسانية.