طقس الاثنين.. سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على معظم مناطق المملكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12- 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب. وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًّا إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10- 28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.