وفرت لهم كافة التسهيلات.. أكثر من 4200 معتكف ومعتكفة في المسجد النبوي

وبلغ عدد تصاريح المعتكفين 3500 تصريح للرجال؛ حيث خصّصت لهم الوكالة مواقع السطح الغربي من المسجد النبوي، وأبواب الدخول من خلال السلالم رقم "6" و"10"، فيما بلغ عدد تصاريح المعتكفات 700 تصريح، وتخصيص القسم الشمالي الشرقي من المسجد النبوي، وخصص باب "24" و"25 أ" لهن للدخول منهما.