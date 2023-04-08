وفرت لهم كافة التسهيلات.. أكثر من 4200 معتكف ومعتكفة في المسجد النبوي

قامت لجنة الإشراف على تنظيم الاعتكاف بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، بالتأكد من جاهزية المواقع المخصصة للمعتكفين في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.
وحرصت وكالة شؤون المسجد النبوي على اختيار الموقع المناسب للمعتكفين؛ ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وراحة وسهولة وسط أجواء مفعمة بالروحانية والطمأنينة.
وبلغ عدد تصاريح المعتكفين 3500 تصريح للرجال؛ حيث خصّصت لهم الوكالة مواقع السطح الغربي من المسجد النبوي، وأبواب الدخول من خلال السلالم رقم "6" و"10"، فيما بلغ عدد تصاريح المعتكفات 700 تصريح، وتخصيص القسم الشمالي الشرقي من المسجد النبوي، وخصص باب "24" و"25 أ" لهن للدخول منهما.
كما توفر وكالة شؤون المسجد النبوي للمعتكفين وجبتي إفطار وسحور وهدية حقيبة إضافة، إلى جانب عيادة طبية متكاملة للمحافظة على صحة وسلامة الجميع.
يأتي ذلك حرصًا من الوكالة على توفير كافة التسهيلات والتجهيزات للمعتكفين، وجميع الخدمات التي تسهل لهم أداء عبادتهم، والتي تأتي وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر، حفظهم الله.
وكانت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعلنت في وقت سابق أن التسجيل للاعتكاف للرجال والنساء سيكون متاحًا إلكترونيًّا عبر تطبيق "زائرون"، وسيحصل الزائر على تصريح الاعتكاف مباشرة بعد اكتمال التسجيل.