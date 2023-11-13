"شيخ الأودية".. "الزعاق": وادي الرمة أطول وأعظم وأشهر الأودية في الجزيرة العربية

ولفت الزعاق، في فيديو على حسابه بـ"إكس"، إلى أن وادي الرمة من الحرات إلى السويرات، وكان لا يجري إلا مرة واحدة كل ثلاثين عاماً، وفي عصر التغيرات المناخية أصبح يجري على فترات متقاربة.