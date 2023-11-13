"شيخ الأودية".. "الزعاق": وادي الرمة أطول وأعظم وأشهر الأودية في الجزيرة العربية

أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، أن وادي الرمة يعد شيخ الأودية باعتباره أطول وأعظم وأشهر الأودية في الجزيرة العربية، ومن أهم الظواهر الطبيعية، لأنه يختصر حكاية التغيرات المناخية من آلاف السنين.
وأضاف الزعاق، أن وادي الرمة في العصور المطيرة كان نهراً جارياً من مرتفعات الحجاز إلى شط العرب بالعراق، وفي عصر التصحر قامت الرمال بتقطيع أجزائه فتحول إلى ثلاثة أجزاء.
ولفت الزعاق، في فيديو على حسابه بـ"إكس"، إلى أن وادي الرمة من الحرات إلى السويرات، وكان لا يجري إلا مرة واحدة كل ثلاثين عاماً، وفي عصر التغيرات المناخية أصبح يجري على فترات متقاربة.
وقال الزعاق، إن وادي الرمة من المصادر الحياتية عندنا، وعلى ضفافه قامت حضارات وأمم، ويعد مجراه أحد طرق التجارة العالمية الرابطة بين آسيا وإفريقيا وأحد طرق الحاج والمعتمر، ولجريان وادي الرمة فوائد عدة أهمها تخصيب الأرض، وزيادة مياه الآبار وتخفيف ملوحتها.