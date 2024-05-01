الصدفة تتحول لشغف.. مواطن ينجح في زراعة الأرز بتيماء على مدى 18 عامًا

وأضاف: "يمر الأرز بعدة مراحل وهي زراعة ما نسميه (الحكير) أولًا وهي زراعة مساحة صغيرة مكثفة، وبعد شهر تقريبًا يتم شتله على أرض واسعة بطريقة هندسية معينة؛ حيث نباعد بين الشتلات بمسافات تصل إلى ٢٥ سم بين الشتلة والأخرى، وزراعة الأرز بالنسبة لي هي شغف لأن الشغف هو المحرك الأساسي للاستدامة"؛ مبينًا: "لم أزرع كامل المزارعة بل جزءًا بسيطًا منها وأنوي التوسع في المشروع بإذن الله".