"اثنينة" التواصل تناقش تعزيز الحماية من التعديات السلوكية في القطاع الخاص

من جهته أوضح عوض الحربي، أنه يجب على المنشآت أن تتخذ كل التدابير الوقائية التي تمنع وقوع التعديات السلوكية في العمل، بما في ذلك توفير إجراءات لعقد اجتماعات العمل، وتوفير وسائل تقديم الشكوى من خلال موقع المنشأة الإلكتروني أو عبر البريد الإلكتروني أو المكالمات المسجلة أو أي وسيلة تضمن وصول الشكوى في الوقت المناسب إلى الجهة المعنية بالمنشأة.