"الدفاع الجوي" تطرح وظائف "فنية" للرجال عبر "جدارات"

ودعت وزارة الدفاع ممثلة في الدفاع الجوي، الخريجين الذكور الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والراغبين في التقديم على الإعلان خلال الفترة المحددة للقبول؛ للدخول لمنصة جدارات واختيار الوظيفة المناسبة للمؤهل وفق دليل التصنيف، وذلك حتى انتهاء فترة التقديم في 1446/02/25هـ.