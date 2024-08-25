"الدفاع الجوي" تطرح وظائف "فنية" للرجال عبر "جدارات"

أعلنت كليةُ الملك عبدالله للدفاع الجوي عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم الموظفين العام "فنية" وفق دليل التصنيف السعودي الموحد للمهن، من الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة.
ودعت وزارة الدفاع ممثلة في الدفاع الجوي، الخريجين الذكور الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والراغبين في التقديم على الإعلان خلال الفترة المحددة للقبول؛ للدخول لمنصة جدارات واختيار الوظيفة المناسبة للمؤهل وفق دليل التصنيف، وذلك حتى انتهاء فترة التقديم في 1446/02/25هـ.
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