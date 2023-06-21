رئيس "قمة الرياحين" يهنئ القيادة بمناسبة ذكرى تولّي الأمير محمد بن سلمان "ولاية العهد"

رفع رئيس مجلس الإدارة لشركة قمة الرياحين، عبدالله ناصر بن سمار، التهنئةَ لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله - بمناسبة الذكرى السادسة لتولّي سموه ولاية العهد، حفظهما الله.
وتفصيلاً، قال ابن سمار : "تحل ذكرى بيعة ولي العهد وبلادنا ولله الحمد مضرب المثل في التقدّم والرقي والتطوّر في كافّة المجالات" .
وأضاف :"المملكة على الرغم مما يشهده العالم من صعوبات سياسية، حقّقت -بفضل الله- أرقامًا مذهلة في مستويات النمو؛ واستقراراً اقتصادياً، مع استمرار العمل على تحقيق الرفاهية للشعب السعودي" .
وأشار إلى أن توجيهات القيادة، ونتائج رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد، تبرزها الإنجازات التي تتحقق ويشاهدها العالم في مختلف المجالات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو التنموية، حيث تواصل قيادتنا الرشيدة مساعيها وتبذل جهودها الحثيثة دائماً للحفاظ على استقرار الجانب السياسي بالمنطقة والعالم، كما تبادر لمد العون للشعوب المتضررة، وفي نفس الوقت تتوسع في المشاريع الاقتصادية المحلية بإطلاق مشاريع اقتصادية وتنموية كبرى تهدف لتنمية الاقتصاد السعودي، كما تولي جل اهتمامها بالشعب السعودي ورفاهيته.
وفي الختام دعا "ابن سمار"، الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.