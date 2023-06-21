رئيس "قمة الرياحين" يهنئ القيادة بمناسبة ذكرى تولّي الأمير محمد بن سلمان "ولاية العهد"

وأشار إلى أن توجيهات القيادة، ونتائج رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد، تبرزها الإنجازات التي تتحقق ويشاهدها العالم في مختلف المجالات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو التنموية، حيث تواصل قيادتنا الرشيدة مساعيها وتبذل جهودها الحثيثة دائماً للحفاظ على استقرار الجانب السياسي بالمنطقة والعالم، كما تبادر لمد العون للشعوب المتضررة، وفي نفس الوقت تتوسع في المشاريع الاقتصادية المحلية بإطلاق مشاريع اقتصادية وتنموية كبرى تهدف لتنمية الاقتصاد السعودي، كما تولي جل اهتمامها بالشعب السعودي ورفاهيته.