اختتام برنامج "البيك الصيفي" في مكة المكرمة برعاية أمين العاصمة المقدسة

برعاية معالي أمين العاصمة المقدسة أ. مساعد بن عبدالعزيز الداود، نظمت مطاعم البيك حفل تخريج الدفعة الجديدة من المشاركين في برنامج البيك الصيفي "أبطال البيت"، وذلك في مقر الاحتفالية بمكة المكرمة، بحضور أولياء الأمور وعدد من الشخصيات التعليمية والاجتماعية.
ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات الشباب والشابات من خلال برامج تدريبية وتثقيفية تجمع بين التعليم والتجربة العملية، بما يعزز من روح المسؤولية والعمل الجماعي، ويسهم في صقل مهاراتهم الحياتية.
وشهد الحفل تكريم المشاركين الذين خاضوا رحلة ملهمة مليئة بالإبداع والتعلم، حيث عبر أولياء الأمور عن اعتزازهم بما قدمه البرنامج من فرص بنّاءة لأبنائهم، مؤكدين أثره الإيجابي في بناء شخصياتهم وتنمية مواهبهم.
وأكدت إدارة شركة البيك للأنظمة الغذائية حرصها على مواصلة إطلاق المبادرات المجتمعية الرائدة، انطلاقًا من مسؤوليتها الاجتماعية، وسعيًا للإسهام في دعم قدرات الشباب وتمكينهم بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.