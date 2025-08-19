اختتام برنامج "البيك الصيفي" في مكة المكرمة برعاية أمين العاصمة المقدسة

برعاية معالي أمين العاصمة المقدسة أ. مساعد بن عبدالعزيز الداود، نظمت مطاعم البيك حفل تخريج الدفعة الجديدة من المشاركين في برنامج البيك الصيفي "أبطال البيت"، وذلك في مقر الاحتفالية بمكة المكرمة، بحضور أولياء الأمور وعدد من الشخصيات التعليمية والاجتماعية.