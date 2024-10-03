أكثر من 5 آلاف متدرب متفوق في التدريب التقني لعام 1445هـ

وأضاف أن عدد الحاصلين على مكافأة التفوق العلمي بلغ (1990) متدربًا ومتدربة، والتي تبلغ قيمتها (1000) ريال، ومُنحت للمتدربين المستمرين ممن أنهوا الفصل التدريبي الثالث في الكليات التقنية، أو المستوى الخامس لمتدربي المعاهد الثانوية، مع حصولهم على معدل تراكمي لا يقل عن (4.85) من (5.00) وفق شروط وضوابط المكافأة.