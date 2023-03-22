رئيس هيئة الأمر بالمعروف يرفع التهنئة للقيادة بحلول شهر رمضان المبارك

رفع الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، تهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى -جل وعلا- أن يعيد هذا الشهر المبارك على القيادة الحكيمة والمسلمين جميعًا أعوامًا عديدة في خير.