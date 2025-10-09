المملكة وباكستان توقّعان في جدة مذكرة تفاهم للتعاون في مكافحة الفساد

وقّعت المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية اليوم في جدة مذكرة تفاهم تاريخية لتعزيز التعاون في مجالات مكافحة الفساد وغسل الأموال واسترداد الأصول المسروقة.
وجرى توقيع المذكرة من قِبل مازن بن إبراهيم الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة (نزاهة)، والفريق الأول متقاعد نذير أحمد، رئيس المكتب الوطني للمساءلة (NAB) في باكستان، وذلك خلال الدورة الافتتاحية لشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA ARIN)، التي عُقدت في جدة خلال الفترة من 8 إلى 9 أكتوبر 2025.
وبموجب المذكرة، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون عبر تبادل المعلومات المتعلقة بالفساد وغسل الأموال، إلى جانب تتبّع الأصول واسترداد عائدات الجرائم المالية. كما نصّت المذكرة على التعاون المتبادل في المسائل القانونية، وتقديم الدعم الفني لإعداد طلبات المساعدة القانونية المتبادلة قبل تقديمها عبر القنوات الدبلوماسية.
وفي كلمته بهذه المناسبة، أشاد مازن بن إبراهيم الكهموس بجهود المكتب الوطني للمساءلة في الحملة العالمية لمكافحة الفساد، وبالإصلاحات المبتكرة التي أسفرت عن استرداد غير مسبوق بلغ 6.4 تريليون روبية باكستانية (نحو 23 مليار دولار أمريكي) خلال فترة زمنية قصيرة. كما نوّه بخطاب رئيس المكتب الوطني للمساءلة أمام منتدى (MENA ARIN)، الذي تناول بموضوعية التحديات المشتركة التي تواجه الدول في مكافحة الفساد.
من جانبه، أشاد الفريق الأول نذير أحمد بالقيادة السعودية ومبادراتها المتواصلة في مكافحة الفساد، والتي أسهمت في تجديد الجهود الإقليمية بهذا المجال. كما أثنى على اتفاقية الدفاع التاريخية الأخيرة بين البلدين، مؤكدًا أنها ستُعزّز العلاقات الأخوية بينهما.
وفي ختام اللقاء، وجّه نذير أحمد الدعوة إلى معالي الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس لزيارة باكستان، تعزيزًا للتعاون الثنائي والعلاقات الأخوية بين البلدين.