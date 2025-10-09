المملكة وباكستان توقّعان في جدة مذكرة تفاهم للتعاون في مكافحة الفساد

وقّعت المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية اليوم في جدة مذكرة تفاهم تاريخية لتعزيز التعاون في مجالات مكافحة الفساد وغسل الأموال واسترداد الأصول المسروقة.

وجرى توقيع المذكرة من قِبل مازن بن إبراهيم الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة (نزاهة)، والفريق الأول متقاعد نذير أحمد، رئيس المكتب الوطني للمساءلة (NAB) في باكستان، وذلك خلال الدورة الافتتاحية لشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA ARIN)، التي عُقدت في جدة خلال الفترة من 8 إلى 9 أكتوبر 2025.