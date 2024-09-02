كيف عالجت منصة فلترة مشاكل التوظيف بحلول مبتكرة؟

تُعد فلترة البيانات عملية حيوية للغاية لمختلف قطاعات الأعمال؛ لما تنتجه من تحسين دقة البيانات، وتسهيل تحليلها، وتوفير الوقت والجهد، والاستجابة الكافية لمتطلبات الخصوصية والأمان، والتركيز على البيانات ذات الصلة بأهداف العمل واستراتيجياته، وانطلاقاً من هذه النتائج، التي تحققها عملية الفلترة؛ فقد باتت من الأدوات الأساسية في تنظيم البيانات، واستخدامها بطريقة فعّالة، ويستعرض هذا التقرير للمشاكل، التي تواجه أقسام الموارد البشرية في التوظيف، والمشاكل التي يواجهها الباحثون عن عمل، والحلول الشائعة لها وعيوبها، ثم يستعرض نشأة "منصة فلترة" faltara.com للتوظيف، وحلولها المبتكرة في تطبيق عملية الفلترة لمعالجة مشاكل التوظيف بفضل جمعها بين التكنولوجيا المتقدمة والشبكات المهنية، في خلق نظام توظيف يركز على الجودة والفعالية والسرعة، ويتغلب على التحديات، التي تواجه الشركات والباحثين عن عمل في سوق التوظيف.
وتواجه أقسام الموارد البشرية العديد من المشاكل في التوظيف منها، العدد الضخم للمتقدمين، والسير الذاتية غير المعبرة عن المهارات الحقيقية، وعدم تخصص موظفي الموارد البشرية في المجالات المطلوبة، وصعوبة الوصول إلى كافة شرائح الباحثين عن عمل، والكفاءات المختبئة.
كما تواجه الباحثون عن عمل الكثير من المشاكل منها، صعوبة متابعة الوظائف المتاحة، وضعف شبكة العلاقات المهنية، وعدم الإعلان عن بعض الوظائف، وعدم كفاية الموارد لإعداد وتقديم طلبات العمل، حيث إن بعض الباحثين عن عمل يفتقرون إلى الموارد أو المعرفة اللازمة لإعداد طلبات عمل احترافية وجذابة.
وسط هذه المشاكل التي كان يعج بها مجتمع الأعمال في المملكة انبثقت "منصة فلترة" faltara.com ، وبدأت من فكرة بسيطة لكنها قوية مفادها كيف يمكن تحسين عملية التوظيف لتكون أكثر فعالية ودقة وسرعة؟ حيث أدرك مؤسسو "فلترة" أن التوظيف التقليدي، الذي يعتمد بشكل كبير على الإعلانات والتقديمات العامة، غالبًا ما يكون بطيئًا وغير فعال، وبينما تواجه الشركات تحديات في العثور على المرشحين المناسبين بسرعة، يعاني الباحثون عن عمل من صعوبة الوصول إلى الفرص التي تناسب مهاراتهم وطموحاتهم، وبناءً على هذه الرؤية، تم تطوير "فلترة" لتكون منصة تربط بين الشركات والمرشحين من خلال "الوسطاء الخبراء" - وهم محترفون يعملون في مجالاتهم أو في وكالات التوظيف أو كمسؤولي موارد بشرية في شركات أخرى.
وما يميز فلترة عن غيرها، هو نموذجها القائم على المكافآت، ويُشجع الوسطاء على ترشيح المرشحين لأنهم يحصلون على مكافآت مالية إذا تم قبول ترشيحهم وتوظيف المرشح، وتتميز فلترة عن منصات التوظيف التقليدية بأربع مميزات هي: تقديم نموذج عمل مبتكر، حيث لا تعتمد فلترة على الإعلانات والتقديمات العامة فقط، بل تركز على التوصيات والشبكات المهنية، وتحفيز الموظفين حيث تقدم حوافز مالية للوسطاء الخبراء لترشيح المرشحين المناسبين، مما يزيد من مشاركتهم ويعزز من جودة التعيينات، وكونها منصة موحدة لوكالات التوظيف، حيث تعمل كمنصة تجمع بين وكالات التوظيف المختلفة لتعمل معًا في خدمة الشركات، بدلاً من أن تتواصل الشركات مع كل وكالة بشكل منفصل، وتحولها إلى شبكة موحدة لمتخصصي الموارد البشرية، حيث يستفيد موظفو الموارد البشرية من قاعدة بياناتهم الواسعة للكفاءات من خلال مشاركة المرشحين الذين لا يناسبون احتياجاتهم مع زملائهم، وفي المقابل، يحصلون على مرشحين يناسبون احتياجاتهم من الآخرين.
وتقدم "فلترة" نهجًا جديدًا ومبتكرًا لحل التحديات، التي تواجه الشركات والباحثين عن عمل في سوق التوظيف من خلال استراتيجيات مبنية على التكنولوجيا والشبكات المهنية، حيث ساهمت في تقليل الحمل الزائد من المتقدمين وتحسين جودة الترشيحات، والاعتماد على التوصيات الموثوقة بدلاً من السير الذاتية فقط، ففي حين أن العديد من السير الذاتية قد تكون مصممة بشكل احترافي أو مدعومة بأدوات الذكاء الاصطناعي، فإن فلترة تعتمد على توصيات الوسطاء الذين يعرفون المرشحين شخصيًا أو من خلال شبكاتهم المهنية، والوصول إلى المرشحين غير النشطين، وتحفيز المشاركة النشطة وزيادة الجودة من خلال نظام المكافآت، وإتاحة تقنيات متقدمة للتقييم والتحليل، حيث تستخدم فلترة أدوات تحليل متقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم فعالية التوصيات والمرشحين، وتوسيع نطاق الوصول والتواصل، حيث تعتمد فلترة على شبكة واسعة من الوسطاء المهنيين للوصول إلى شرائح متنوعة من المرشحين.
وتجمع فلترة بين التكنولوجيا المتقدمة والشبكات المهنية لخلق نظام توظيف يركز على الجودة والفعالية والسرعة، مع اعتمادها على التوصيات الموثوقة ونظام المكافآت المحفز، تضمن فلترة للشركات ليس فقط الوصول إلى المرشحين المناسبين ولكن أيضًا بناء علاقات مهنية قوية ومستدامة، مما يعزز من استقرار الفريق وكفاءة العملية التوظيفية، بالإضافة إلى ذلك، تساعد فلترة الباحثين عن عمل في العثور على الفرص، التي تتناسب مع مهاراتهم وطموحاتهم من خلال شبكة من الوسطاء المحترفين الذين يعملون بفاعلية لربطهم بالفرص المناسبة، مما يجعلها منصة فريدة ومتميزة في سوق التوظيف الحالي.
وأصبحت "فلترة" منصة رقمية للتوظيف تعتمد على التوصيات من شبكة محترفين واسعة لتسهيل عملية التوظيف بين الشركات والمرشحين، وتعتمد المنصة على مبدأ المكافآت للأشخاص الذين يساهمون في إيجاد وتوظيف المرشحين المناسبين، مما يجعلها أداة فعالة لربط الشركات بالمرشحين عبر شبكة من الوسطاء المحترفين، ولن تتوقف "فلترة" عند هذا الحد؛ بل تتطلع إلى توسيع نطاق خدماتها لتشمل مناطق وأسواق جديدة، وتقديم حلول مبتكرة أخرى تستفيد من التقدم التكنولوجي لتحسين عملية التوظيف. مع رؤية لتحويل عملية التوظيف من عملية مرهقة ومكلفة إلى تجربة سلسة ومربحة لجميع الأطراف، فإن "فلترة" تسعى لتكون في مقدمة الابتكار في سوق التوظيف، وستمثل الجيل الجديد من منصات التوظيف، حيث تلتقي التكنولوجيا بالشبكات المهنية لخلق تجربة توظيف فعالة، سريعة، وعالية الجودة للشركات والباحثين عن عمل على حد سواء.