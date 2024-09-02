كيف عالجت منصة فلترة مشاكل التوظيف بحلول مبتكرة؟

وما يميز فلترة عن غيرها، هو نموذجها القائم على المكافآت، ويُشجع الوسطاء على ترشيح المرشحين لأنهم يحصلون على مكافآت مالية إذا تم قبول ترشيحهم وتوظيف المرشح، وتتميز فلترة عن منصات التوظيف التقليدية بأربع مميزات هي: تقديم نموذج عمل مبتكر، حيث لا تعتمد فلترة على الإعلانات والتقديمات العامة فقط، بل تركز على التوصيات والشبكات المهنية، وتحفيز الموظفين حيث تقدم حوافز مالية للوسطاء الخبراء لترشيح المرشحين المناسبين، مما يزيد من مشاركتهم ويعزز من جودة التعيينات، وكونها منصة موحدة لوكالات التوظيف، حيث تعمل كمنصة تجمع بين وكالات التوظيف المختلفة لتعمل معًا في خدمة الشركات، بدلاً من أن تتواصل الشركات مع كل وكالة بشكل منفصل، وتحولها إلى شبكة موحدة لمتخصصي الموارد البشرية، حيث يستفيد موظفو الموارد البشرية من قاعدة بياناتهم الواسعة للكفاءات من خلال مشاركة المرشحين الذين لا يناسبون احتياجاتهم مع زملائهم، وفي المقابل، يحصلون على مرشحين يناسبون احتياجاتهم من الآخرين.