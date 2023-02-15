هي التاسعة هذا الشتاء.. "الحصيني": أطول موجة برد شبه قوية تبدأ غدًا.. البسوا ولبّسوا عيالكم

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، الإعلامي عبدالعزيز الحصيني، أن تبدأ غدًا الخميس، أطول موجة برد من متوسطة القوة لشبه قوية، وهي الموجة التاسعة منذ دخول الشتاء هذا العام، وتسبقها رياح مثيرة للغبار على معظم السعودية.