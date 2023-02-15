هي التاسعة هذا الشتاء.. "الحصيني": أطول موجة برد شبه قوية تبدأ غدًا.. البسوا ولبّسوا عيالكم

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، الإعلامي عبدالعزيز الحصيني، أن تبدأ غدًا الخميس، أطول موجة برد من متوسطة القوة لشبه قوية، وهي الموجة التاسعة منذ دخول الشتاء هذا العام، وتسبقها رياح مثيرة للغبار على معظم السعودية.
وقال الحصيني: "تبلغ ذروتها يومي الجمعة 26 والسبت 27 رجب، وتستمرّ حتى الاثنين 29 رجب، ثم يطرأ ارتفاع تدريجي في الحرارة، مع تشكُّل الصقيع على الشمالية، وشمال الوسطى"، مناشدًا الأُسر بقوله: "البسوا ولبّسوا عيالكم".
كما توقّع "الحصيني" أن تُسجل الحرارة الصغرى في المملكة وتحديدًا في الشمالية من واحد تحت الصفر إلى واحد، والوسطى والمرتفعات بين 3 و9، والشرقية والمدينة المنورة بين 5 و14، ومكة بين 15 و20، وجازان بين 22 و24°C".