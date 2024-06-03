بعد بكاء رونالدو.. هنا قصص مع دموع اللاعبين في المملكة وحول العالم

تحمل مباريات كرة القدم الكثير من المشاعر التي تتنوّع بين الحماس والفرح، لكن مشاعر الهزيمة تبقى هي الأبرز في المستطيل الأخضر، فبعد 90 دقيقة من استعراض المهارات، يشعر كثيرٌ من النجوم بالصدمة من تلك المهارات الفنية التي ترفع أسهمهم لدى الجمهور.