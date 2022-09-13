"المنيع": قول "خلعت زوجي" غير صحيح.. والرجوع أثناء العدة جائز بشرط
قال المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع: إنه فيما يتعلق بقول الزوجة أنها خلعت الزوج؛ فهذا غير صحيح؛ إنما القول الصحيح أن تقول تخالعنا، والتخالع هو الاتفاق بين الزوجين على أساس أن تبذل الزوجة له مبلغًا من المال الذي يرتضيه ثم تتم المخالعة.
وفي التفاصيل، جاء توضيح "المنيع" في رده على سؤال سائلة عبر القناة السعودية تقول: "خلعت زوجي، والآن لدينا الرغبة في العودة والصلح.. هل يجوز الرجوع أثناء العدة؟"؛ حيث أجاب "المنيع" بقوله: "كون المخالعة تمت فتعتبر فرقة بينونة، ولا يصح أن ترجع إلى زوجها إلا بعقد جديد، ويجوز ذلك حتى وإن كان في وقت العدة؛ لأنه سبق أن كان بينهما جماع سابق قبل المخالعة، وتكون طهرت بعد الحيضة الأولى أو الثانية".
وأوضح: "لا بأس أن يدخل بها؛ لأن الماء ماؤه، ولا بأس أن ترجع إليه، ولكن بعقد زواج جديد مستكمل شروط النكاح وأركانه وانتفاء موانعه".