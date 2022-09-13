"المنيع": قول "خلعت زوجي" غير صحيح.. والرجوع أثناء العدة جائز بشرط

وفي التفاصيل، جاء توضيح "المنيع" في رده على سؤال سائلة عبر القناة السعودية تقول: "خلعت زوجي، والآن لدينا الرغبة في العودة والصلح.. هل يجوز الرجوع أثناء العدة؟"؛ حيث ‫أجاب "المنيع" بقوله: "كون المخالعة تمت فتعتبر فرقة بينونة، ولا يصح أن ترجع إلى زوجها إلا بعقد جديد، ويجوز ذلك حتى وإن كان في وقت العدة؛ لأنه سبق أن كان بينهما جماع سابق قبل المخالعة، وتكون طهرت بعد الحيضة الأولى أو الثانية".