عدد الجامعات السعودية بتصنيف التايمز للتخصصات يرتفع إلى 21 جامعة

وتمايزت الجامعات السعودية في 10 تخصصات رئيسة من بين 11 تخصصًا يتم تصنيف الجامعات العالمية فيها؛ حيث حصلت جامعات المملكة على عدد من المراكز المميزة، من بينها المركز 47 عالميًّا في العلوم الفيزيائية والمركز 56 عالميًّا في علوم الحاسب والمركز 57 عالميًّا في الهندسة.