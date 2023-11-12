452 ألف ريال.. 27 طاروحاً يبيعون 6 صقور في الليلة الـ 28 لمزاد نادي الصقور السعودي

ومن جنوب رابغ، تم عرض الصقر الثالث شاهين فرخ، طرح جنوب رابغ، للطاروحين عادل الفايدي ومؤيد مرزا، وبيع بمبلغ 96 ألف ريال، بعدها عُرض الصقر الرابع شاهين فرخ، طرح البريدي، واشترك في طرحه أربعة طواريح، وبيع بمبلغ 88 ألف ريال، ثم عرض الصقر الخامس شاهين فرخ، طرح الجبيل، واشترك في طرحه ستة طواريح، وتم بيعه بمبلغ 46 ألف ريال.