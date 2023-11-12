452 ألف ريال.. 27 طاروحاً يبيعون 6 صقور في الليلة الـ 28 لمزاد نادي الصقور السعودي

شهدت الليلة 28 من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي عرض ستة صقور على منصة المزاد؛ الذي يقيمه النادي بمقره بملهم (شمال مدينة الرياض)، وسط حضورٍ وإقبالٍ كبيرين من هواة الطرح والصقارين في المملكة والمنطقة.
وبيعت الصقور بمبلغ 452 ألف ريال، حيث كانت البداية مع شاهين فرخ، طرح غرب الرياض، واشترك في طرحه ثمانية طواريح، وبيع بـ 90 ألف ريال، بعدها عُرض الصقر الثاني شاهين فرخ، طرح جنوب الدمام، واشترك في طرحه أربعة طواريح، وبيع بمبلغ 51 ألف ريال.
ومن جنوب رابغ، تم عرض الصقر الثالث شاهين فرخ، طرح جنوب رابغ، للطاروحين عادل الفايدي ومؤيد مرزا، وبيع بمبلغ 96 ألف ريال، بعدها عُرض الصقر الرابع شاهين فرخ، طرح البريدي، واشترك في طرحه أربعة طواريح، وبيع بمبلغ 88 ألف ريال، ثم عرض الصقر الخامس شاهين فرخ، طرح الجبيل، واشترك في طرحه ستة طواريح، وتم بيعه بمبلغ 46 ألف ريال.
وكان ختام الليلة مع الصقر السادس شاهين فرخ، طرح الحماد، لثلاثة طواريح، وبيع بمبلغ 81 ألف ريال.