شاهد.. تفاعُل كبير مع "شاعر الوطن" باحتفال مكتبة الملك عبدالعزيز بيوم التأسيس

وقد أدار الأمسية الشعرية الإعلامي هاني الشحيتان؛ حيث قدّم "الشادي" الذي تفاعل معه الجمهور -خاصة في القصائد التي مزج فيها بين الفصحى والعامية أو قدّم اللونين الشعريين معًا- حيث دارت القصائد في إطار غنائي شفيف، وحملت المضامين التي تعبّر عن تاريخ المملكة، وتاريخ التأسيس عبر القرون الثلاثة الماضية، كما استشرف بقصائده المرحلة الراهنة، وما تأمله المملكة من تطوير على كل المسارات النابعة من رؤية 2030.