مفتي مصر: المملكة استطاعت إنجاح موسم الحج رغم الأوضاع الاستثنائية

وأكد "علام" أن نجاح موسم الحج هذا العام وفي ظل هذه الأوضاع الاستثنائية خير دليل على ما تبذله المملكة من مجهودات كبيرة تزداد كل عام، قيامًا بهذه المهمة الجليلة؛ وهي خدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام الذين يأتون من كل فج عميق لأداء هذا الركن الأعظم من أركان الإسلام.