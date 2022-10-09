رسن تستعرض ابتكاراتها التقنية المالية والتأمينية في جايتكس 2022

وتأتي مشاركة شركة "رسن" في فترة تشهد العديد من الإنجازات؛ حيث استمرت منصة تأميني بالنمو خلال 2022 بعد إغلاقها في نهاية العام المنصرم لأكبر جولة استثماريَّة في المملكة لشركات التقنية التأمينية، بقيمة 90 مليون ريال؛ وتعمل شركة رسن على إحداث تحوّل جذري في تجربة العميل وتغيير المفاهيم في السوق السعودي؛ حيث استمرّت في تحقيق النمو من خلال علاماتها التجارية الأخرى مثل "أول مزاد" و"تريزا"؛ لتتمكّن من خدمة أكثر من 8 ملايين عميل من خلال منتجاتها المختلفة، لتصنفها مجلة Forbes Middle East في أغسطس 2022 كواحدة من أفضل 25 شركة تقنية مالية في منطقة الشرق الأوسط، ومن أفضل 5 شركات سعودية في هذا المجال.