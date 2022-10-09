رسن تستعرض ابتكاراتها التقنية المالية والتأمينية في جايتكس 2022

أعلنت شركة رسن، الشركة السعودية الرائدة في مجال التقنيات التأمينية والمالية، عن مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال 2022" في دبي؛ لاستعراضِ حلولها المبتكرة للتأمين والتقنية المالية، التي تمكّنت من خلالها من إحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة في قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية؛ مما جعل من علامتها التجارية "تأميني" إحدى أبرز العلامات في هذا القطاع الحيوي.
ويقام معرض جايتكس جلوبال في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر 2022 في مدينة دبي؛ إذْ تُعدُّ هذه النسخة الأكبر في تاريخ المعرض؛ مما يجعله المعرض التكنولوجي الأضخم عالميًّا بمشاركة أكثر من 5000 شركة عارضة، من أكثر من 90 دولة.
وتأتي مشاركة شركة "رسن" في فترة تشهد العديد من الإنجازات؛ حيث استمرت منصة تأميني بالنمو خلال 2022 بعد إغلاقها في نهاية العام المنصرم لأكبر جولة استثماريَّة في المملكة لشركات التقنية التأمينية، بقيمة 90 مليون ريال؛ وتعمل شركة رسن على إحداث تحوّل جذري في تجربة العميل وتغيير المفاهيم في السوق السعودي؛ حيث استمرّت في تحقيق النمو من خلال علاماتها التجارية الأخرى مثل "أول مزاد" و"تريزا"؛ لتتمكّن من خدمة أكثر من 8 ملايين عميل من خلال منتجاتها المختلفة، لتصنفها مجلة Forbes Middle East في أغسطس 2022 كواحدة من أفضل 25 شركة تقنية مالية في منطقة الشرق الأوسط، ومن أفضل 5 شركات سعودية في هذا المجال.
هذا وسوف تستعرض شركة رسن، من خلال منصة "تأميني"، ابتكاراتها المختلفة في مجال التأمين على السيارات والتأمين الطبي؛ حيث تعتبر "تأميني" أول منصة رقمية تجمع جميع شركات التأمين في موقع واحد، وتمكّن العميل من مقارنة العروض وإصدار الوثيقة خلال دقائق.
تعليقًا على المشاركة قال مؤيد الفلاج الرئيس التنفيذي لشركة رسن: "نسعد ونفتخر بالمشاركة في فعاليات جايتكس 2022، التي تعدّ المشاركة الثانية لنا بعد المشاركة الناجحة في النسخة السابقة "جايتكس 2021"؛ إذ تعد الفعالية مؤثرة من حيث عرض المنتجات المبتكرة على الجمهور الباحث عن التقنيات الجديدة والحلول المبتكرة؛ مما يُظهِر مساهمة رؤية المملكة 2030 في تحقيق نقلات نوعية في السعودية في تطوير التقنيات المالية والتأمينية ودعمها؛ مما ينعكس إيجابًا من خلال دعم وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال التقنية المالية".
وأضاف الفلاج: "صممنا منصاتنا التقنية في المملكة العربية السعودية لتتسم بتكاملها التام مع كافة الأطراف المعنية؛ مثل شركات التأمين ومزودي البيانات "نجم" و"علم"، إضافة إلى بوابات الدفع الإلكتروني؛ مما يتيح للعملاء إمكانية الحصول على معلومات دقيقة عن وثائق التأمين وأسعارها خلال دقائق، بالإضافة إلى إمكانية شراء التأمين على الفور، وفي مدة قصيرة جدًّا؛ وهو ما يبسط تجربة العميل ويوفر الوقت والجهد".
وسيشارك الفلاج بالمؤتمر بكلمة رئيسية عن نمو قطاع التقنيات المالية، وكذلك بظهوره بجلسة حوارية تفاعلية مع المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Policy Bazaar، وهي إحدى كبرى الشركات في مجال التقنية التأمينية في العالم.
يذكر أن شركة رسن تأسست في عام 2016 معلنةً إطلاق منصة تأميني للسيارات في عام 2017، بينما أطلقت منصة تأميني الطبية في عام 2019، والتي تعد منصة تأمين إلكتروني الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية والمنطقة، مصرح ومرخص من البنك المركزي السعودي؛ مما أدى إلى حدوث طفرة رقمية في قطاع التقنيات التأمينية الإقليمية، وتعمل حسب رؤيتها على تقديم حلول مبتكرة لمساعدة المجتمع، وتقديم خدمة عملاء متميزة ومبسطة وعلى مستوى عالمي.