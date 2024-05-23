إعلان "موسم الرياض - Lets Get Ready To Rumble" يحقق جائزة "الإعلانات الترويجية المميزة"

ويعكس الفوزُ بهذه الجائزة المستوى العاليَ من الإبداع والجودة الذي يميز "موسم الرياض" في إنتاج الإعلانات الترويجية، كما يأتي كإضافة قيّمة إلى سلسلة النجاحات التي حقّقها الموسم في مجالات الإبداع الإعلاني والتسويقي؛ حيث عزّز "موسمُ الرياض" مكانتَه كواحد من الرواد في مجال الإعلان الترويجي، مؤكّدًا قدرتَه على تقديم محتوى مبتكر ومؤثّر يحظى بتقدير وإعجاب الأوساط الإعلامية والجماهيرية المرموقة.