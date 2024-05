إعلان "موسم الرياض - Lets Get Ready To Rumble" يحقق جائزة "الإعلانات الترويجية المميزة"

توج الإعلان الترويجي "Lets Get Ready To Rumble" الخاص بنزال "Battle Of The Baddest" الذي احتضنه "موسم الرياض" أكتوبر الماضي، بجائزة "الإعلانات الترويجية المميزة" ضمن النسخة الـ45 من جوائز "Sports Emmy Awards" المرموقة، وذلك في حفل أقيم في نيويورك، بعد سلسلة من النجاحات والإبداعات؛ حيث تمّ تكريم أفضل الأعمال في مجال الإعلام الرياضي.