بعد 14 عامًا من فكرة المهرجان.. "أمير القصيم" يوافق على تنفيذ "ميدان الكليجا"

وافق الأمير الدكتور، فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، على مقترح ومبادرة الغرفة التجارية في المنطقة، بتصميم وتنفيذ وتحمّل تَبِعات وتكلفة إقامة "ميدان الكليجا" في أحد المواقع والميادين الحيوية في مدينة بريدة، بالتنسيق مع أمانة المنطقة لاختيار الموقع الملائم.
وعرضت الغرفة التجارية مبادرة تنفيذ ميدان للكليجا في أحد المواقع الحيوية في مدينة بريدة، والعمل على تجهيز جماليات ومجسمات الميدان؛ استشعارًا منها لأهمية استمرارية نجاح مبادرة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، باعتباره صاحب فكرة ومقترح إقامة مهرجان الكليجا في بريدة، قبل أكثر من 14 عامًا، ولما يمثله هذا المنتج من ارتباط شعبي وتراثي بالمنطقة، ومساهمة من الغرفة في تكريس مبادئ التميز والتفرد، وتعزيز قِيَم المسؤولية المهنية والمجتمعية، التي تقود نحو تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية في المنطقة.
وبيّن أمين عام الغرفة التجارية في القصيم محمد بن عبدالكريم الحنايا، أن حرص أمير منطقة القصيم على استثمار القدرات والطاقات، وتكريس مبادرات التنمية المهنية، ووقوفه خلف تعزيز قِيَم المسؤولية المجتمعية، وتذكيره دومًا بضرورة استشعار القطاع الخاص والحكومي لواجباته تجاه المنطقة وأبناء الوطن بوجه عام، بما يكفل المساهمة المباشرة في تعزيز الحراك الاقتصادي والتنموي؛ يأتي من أهم الأسباب التي دفعت الغرفة نحو هذه الخطوة، وتكفلها بذلك.
جدير بالذكر أن "غرفة القصيم" تنظم وتنفذ مهرجان الكليجا منذ أربعة عشر عامًا بشكل سنوي.