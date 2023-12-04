بعد 14 عامًا من فكرة المهرجان.. "أمير القصيم" يوافق على تنفيذ "ميدان الكليجا"

وعرضت الغرفة التجارية مبادرة تنفيذ ميدان للكليجا في أحد المواقع الحيوية في مدينة بريدة، والعمل على تجهيز جماليات ومجسمات الميدان؛ استشعارًا منها لأهمية استمرارية نجاح مبادرة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، باعتباره صاحب فكرة ومقترح إقامة مهرجان الكليجا في بريدة، قبل أكثر من 14 عامًا، ولما يمثله هذا المنتج من ارتباط شعبي وتراثي بالمنطقة، ومساهمة من الغرفة في تكريس مبادئ التميز والتفرد، وتعزيز قِيَم المسؤولية المهنية والمجتمعية، التي تقود نحو تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية في المنطقة.