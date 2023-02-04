"الغذاء والدواء" تنصح بتجنب الأطعمة التي تحتوي على نِسَب عالية من السكر والدهون

نصحت هيئة الغذاء والدواء، بالحرص خلال التسوق للمنتجات الغذائية، على تجنب شراء الأطعمة التي تحتوي على نِسَب عالية من السكر والدهون لانخفاض قيمتها الغذائية.
وأوضحت الهيئة أن الأطعمة الفقيرة بالعناصر الغذائية، تشمل: (شارب النكتار، ورقائق البطاطس المقلية، والمشروبات الغازية)، ويجب تجنبها كونها تحتوي على كميات عالية من الدهون والسكريات والسعرات الحرارية.
وكشفت الهيئة في إنفوجراف توعوي لها، أن الأطعمة الفقيرة بالعناصر الغذائية تحتوي على كميات منخفضة من الفيتامينات والمعادن الضرورية التي يحتاجها الجسم.
ونوّهت بضرورة قراءة البطاقة الغذائية للمنتج، واختيار المدون عليها: كميات منخفضة من الدهون والدهون المشبعة أو السكر المضاف والصوديوم.