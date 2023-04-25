6 تحذيرات لـ "الأرصاد".. عواصف رعدية وأمطار غزيرة والرياض حاضرة

وتشمل الحالة "الشنان والكهفة وبقعاء وحائل وسميراء"، ويصاحبها نشاطٌ في الرياح السطحية وتساقطُ البَرَد وسيولٌ وانعدامٌ في الرؤية.وأضاف أن منطقة حائل ستشهد عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، بداية من الساعة 12:00 اليوم الثلاثاء وحتى الساعة 22:00 من اليوم نفسه.