6 تحذيرات لـ "الأرصاد".. عواصف رعدية وأمطار غزيرة والرياض حاضرة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، خلال الساعات الماضية، 6 تحذيرات بخصوص عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على عدد من المناطق.
تفصيلاً، قال المركز إن منطقة الرياض ستشهد عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، بداية من الساعة 12:00 اليوم الثلاثاء حتى الساعة 22:00 من اليوم نفسه.
وتشمل الحالة "الدوادمي والرين والقويعية وعفيف"، ويصاحبها نشاطٌ في الرياح السطحية وتساقطُ البَرَد وسيولٌ وانعدامٌ في الرؤية.
وأضاف: تشهد منطقة مكة المكرّمة عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، بداية من الساعة 12:00 اليوم الثلاثاء حتى الساعة 22:00 من اليوم نفسه.
وتشمل الحالة "الخرمة والمويه وتربة ورنية"، ويصاحبها نشاطٌ في الرياح السطحية وتساقطُ البَرَد وسيولٌ وانعدامٌ في الرؤية.
وأردف المركز: منطقة القصيم ستشهد عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، بداية من الساعة 12:00، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة 22:00 من اليوم نفسه.
وتشمل الحالة "الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور"، ويصاحبها نشاطٌ في الرياح السطحية وتساقطُ البَرَد وسيولٌ وانعدامٌ في الرؤية.
وتابع: تشهد منطقة القصيم عواصف رعدية مصحوبة بأمطارٍ غزيرة، بداية من الساعة 12:00 اليوم الثلاثاء حتى الساعة 22:00 من اليوم نفسه.
وتشمل الحالة "الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء" ويصاحبها نشاطٌ في الرياح السطحية وتساقطُ البَرَد وسيولٌ وانعدامٌ في الرؤية.
وقال المركز: منطقة حائل ستشهد عواصف رعدية مصحوبة بأمطارٍ غزيرة، بداية من الساعة 12:00 اليوم الثلاثاء حتى الساعة 22:00 من اليوم نفسه.
وتشمل الحالة "الشنان والكهفة وبقعاء وحائل وسميراء"، ويصاحبها نشاطٌ في الرياح السطحية وتساقطُ البَرَد وسيولٌ وانعدامٌ في الرؤية.وأضاف أن منطقة حائل ستشهد عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، بداية من الساعة 12:00 اليوم الثلاثاء وحتى الساعة 22:00 من اليوم نفسه.
وتشمل الحالة "الحائط والسليمي والشملي والغزالة والمستجدة وغزلانة وموقق"، ويصاحبها نشاطٌ في الرياح السطحية وتساقطُ البَرَد وسيولٌ وانعدامٌ في الرؤية.